Балтика
    -
    20:00
    03.03.22
    Калининград Арена
    Чайка
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Балтика - Чайка

      Футбол. Следите за матчем Балтика – Чайка на Eurosport.ru! 3 марта 2022 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Балтика и Чайка и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Балтика и Чайка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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