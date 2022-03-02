Алания
    -
    16:00
    02.03.22
    Стадион Султана Билимханова
    Арсенал Тула
      Кубок России • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Алания - Арсенал Тула

      Футбол. Следите за матчем Алания – Арсенал Тула на Eurosport.ru! 2 марта 2022 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Спартак Гогниев или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алания и Арсенал Тула и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Алания и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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