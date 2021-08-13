По итогам жеребьевки стали известны все пары элитного группового раунда Кубка России. Участники еврокубков (даже уже вылетевшие) «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» стартуют в Кубке России с 1/8 финала.

Группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;

Группа 2: «Торпедо» (Владимир), «КАМАЗ», «Урал»;

Группа 3: «Динамо» (Брянск), «Велес», «Арсенал» (Тула);

Группа 4: «Динамо» (Барнаул), «Факел», «Нижний Новгород»;

Группа 5: «Чайка», «Торпедо» (Москва), «Ростов»;

Группа 6: «Динамо-Легион», «Алания», «Уфа»;

Группа 7: «Кайрат», «Ротор», «Ахмат»;

Группа 8: «Саранск», «Балтика», «Химки»;

Группа 9: «Знамя», «Енисей», «Крылья Советов»;

Группа 10: «Зенит» (Ижевск), «Металлург» (Липецк), ЦСКА;

Группа 11: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург», «Динамо» (Москва).

Матчи группового этапа Кубка пройдут в дни проведения еврокубков.

Действующий победитель турнира – московский «Локомотив».

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