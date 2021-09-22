В подмосковном Ногинске состоялся матч группы девять второго тура элитного раунда Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и местным «Знаменем».

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Полузащитник «Крыльев» Сергей Пиняев, которому только 2 ноября исполнится 17 лет, впервые вышел в стартовом составе самарской команды и сразу оформил дубль. Он отличился на 22-й и 30-й минутах матча, а также отметился голевым пасом на Дмитрия Цыпченко на 20-й минуте.

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Пиняев стал первым истории Кубка России футболистом младше 17 лет, который оформил дубль.

Матч закончился со счетом 10:0 в пользу самарцев, что тоже стало рекордом Кубка России.

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