В подмосковном Ногинске состоялся матч группы девять второго тура элитного раунда Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и местным «Знаменем».
Полузащитник «Крыльев» Сергей Пиняев, которому только 2 ноября исполнится 17 лет, впервые вышел в стартовом составе самарской команды и сразу оформил дубль. Он отличился на 22-й и 30-й минутах матча, а также отметился голевым пасом на Дмитрия Цыпченко на 20-й минуте.
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Пиняев вошел в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения
Пиняев стал первым истории Кубка России футболистом младше 17 лет, который оформил дубль.
- Матч закончился со счетом 10:0 в пользу самарцев, что тоже стало рекордом Кубка России.
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15-летний Пиняев во второй раз подряд отдал ассист в ФНЛ. На этот раз после крутого прохода
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15-летний Пиняев, который был на сборах «МЮ», дебютировал в ФНЛ и выдал ассист через 30 секунд