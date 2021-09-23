Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поговорил с болельщиками после матча Бетсити Кубка России с «Чайкой».

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– Парни, чего вам не хватает? Что случилось? Где перелом произошел? С «Ахматом» мы будем здесь, но это будет ваш шанс последний, правда. На такую игру мы не хотим смотреть.

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– Мы понимаем, что мы обосрались, понимаем. Это позор, это позор.

– Ты ж еще молодой! Тебе есть что доказывать! Не играй за бабки!

– Я и не играю за бабки! Мы хотим выигрывать так же, как и вы, – сказал Глебов. Видео разговора игрока с болельщиками опубликовал твиттер «Ростова».

«Ростов» проиграл «Чайке» из села Песчанокопское со счетом 0:1 и вылетел из Кубка России.

После восьми матчей РПЛ клуб одержал лишь одну победу, проиграл 4 матча и еще 3 свел вничью. В таблице «Ростов» идет на 14-м месте.

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