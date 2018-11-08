Гениальный вратарь «Химок» вынес все мячи подальше, чтобы соперник быстро не разыграл аут

6 ноября в матче 17-го тура ПФЛ «Химки М» сыграл вничью с белгородским «Салютом» (1:1).

Вратарь подмосковного клуба Евгений Пузин во время матча внезапно обнаружил в себе рвущуюся наружу мультизадачность. Сначала выбил мяч в аут, потом поработал болбоем. Судья влепил киперу желтую за нарушение дисциплины.

«Химки-М» идут на 13-м месте ПФЛ. У них 11 очков.

ПФЛ уходит на перерыв, 18-й тур состоится только в апреле 2019-го. Тогда «Химки» и отыграют следующий матч против брянского «Динамо».

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