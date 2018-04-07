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Крылья Советов - Спартак-2
Чемпионат России. ФНЛ - 7 апреля 2018
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Крылья Советов – Спартак-2 на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андрей Тихонов или Дмитрий Гунько? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крылья Советов и Спартак-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Крылья Советов и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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