Химки
1-ый тайм
1
-
0
15:00
24.03.18
Родина
Тюмень
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 29
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    • Тюмень
    • Данилкин
      16'
    Перед матчем

    Онлайн
    Химки - Тюмень
    Чемпионат России. ФНЛ - 24 марта 2018

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Химки – Тюмень на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Химки и Тюмень и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Химки и Тюмень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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