Ротор
Завершено
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-
0
0
11:00
24.03.18
Центральный стадион
Енисей
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 29
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Ротор
    • Енисей
    • Климов
      90'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ротор - Енисей
    Чемпионат России. ФНЛ - 24 марта 2018

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Ротор – Енисей на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Валерий Есипов или Дмитрий Аленичев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Ротор и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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