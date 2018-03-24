Крылья Советов
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    13:00
    24.03.18
    Металлург
    Оренбург
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 29
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      Крылья Советов - Оренбург
      Чемпионат России. ФНЛ - 24 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Крылья Советов – Оренбург на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Тихонов или Темур Кецбая? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крылья Советов и Оренбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Крылья Советов и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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