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Зенит-2 - Енисей

Чемпионат России. ФНЛ - 10 марта 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Зенит-2 – Енисей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Анатолий Давыдов или Дмитрий Аленичев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит-2 – Енисей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Зенит-2 и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

