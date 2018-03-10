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Крылья Советов - Тюмень

Чемпионат России. ФНЛ - 10 марта 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Крылья Советов – Тюмень на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Крылья Советов – Тюмень? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Крылья Советов и Тюмень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

