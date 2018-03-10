Луч-Энергия
    -
    11:00
    10.03.18
    Динамо
    Оренбург
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 27
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      Луч-Энергия - Оренбург
      Чемпионат России. ФНЛ - 10 марта 2018

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Луч-Энергия – Оренбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 10 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Григорян или Темур Кецбая? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Луч-Энергия – Оренбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Луч-Энергия и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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