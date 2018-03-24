Томь
Завершено
0
1
-
1
0
11:00
24.03.18
Труд
Сибирь
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 29
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Томь
  • Сибирь
  • Абдулавов
    86'
  • Житнев
    49'
Перед матчем

Онлайн
Томь - Сибирь
Чемпионат России. ФНЛ - 24 марта 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Томь – Сибирь на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Валерий Петраков или Сергей Кирсанов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Томь и Сибирь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Томь и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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