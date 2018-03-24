Луч-Энергия
Завершено
0
1
-
1
0
10:00
24.03.18
Динамо
Спартак-2
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 29
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Луч-Энергия
  • Спартак-2
  • Таказов
    90'
  • 1-ый тайм
  • Луч-Энергия
  • Спартак-2
  • Ломовицкий
    45'
Перед матчем

Онлайн
Луч-Энергия - Спартак-2
Чемпионат России. ФНЛ - 24 марта 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Луч-Энергия – Спартак-2 на Eurosport.ru! 24 марта 2018 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Александр Григорян или Дмитрий Гунько? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Луч-Энергия и Спартак-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Луч-Энергия и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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