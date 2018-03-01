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На Avito иногда продают всякое барахло. Оказывается, еще и «Аланию»

На Avito иногда продают всякое барахло. Оказывается, еще и «Аланию»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Многострадальный клуб.

Владикавказский футбол, возможно, переживает очередной кризис. На Avito появилось объявление, согласно которому «Алания» ищет новых владельцев. Права на клуб продаются частично или полностью.

Выставленный на продажу клуб был учрежден в августе 2016 года. В сезоне-2016/17 он стал вторым в третьем дивизионе и получил право заявиться в ПФЛ.

В объявлении указано, что клуб не имеет отношения к прежней «Алании», становившейся чемпионом России в 1995 году, но расформированной в 2014 и 2016 года.

  • Созданный на основе прежней «Алании» клуб выступает во втором дивизионе ПФЛ (зона Юг) под названием «Спартак».

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(фото: доска объявлений Avito)

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