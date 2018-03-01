На Avito иногда продают всякое барахло. Оказывается, еще и «Аланию»

Владикавказский футбол, возможно, переживает очередной кризис. На Avito появилось объявление, согласно которому «Алания» ищет новых владельцев. Права на клуб продаются частично или полностью.

Выставленный на продажу клуб был учрежден в августе 2016 года. В сезоне-2016/17 он стал вторым в третьем дивизионе и получил право заявиться в ПФЛ.

В объявлении указано, что клуб не имеет отношения к прежней «Алании», становившейся чемпионом России в 1995 году, но расформированной в 2014 и 2016 года.

Созданный на основе прежней «Алании» клуб выступает во втором дивизионе ПФЛ (зона Юг) под названием «Спартак».

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(фото: доска объявлений Avito)