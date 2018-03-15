Полузащитник «Кубани» Алексей Гай: «Надеюсь, власти Украины не помешают моей карьере»

Украинский полузащитник «Кубани» Алексей Гай прокомментировал решение властей Украины наложить запрет на участие представителей страны в спортивных соревнованиях на территории России. На данный момент запрет касается международных турниров.

«Скажу так. Нельзя смешивать политику и спорт. Не понимаю, зачем это делается. Спортсмены всю жизнь упорно тренируются, но кто-то сверху определяет их судьбу.

Я сам выбираю, где работать. Вот уже второй сезон выступаю за «Кубань», меня все в Краснодаре устраивает. Никаких упреков или косых взглядов – мол, ты с Украины и у тебя что-то не так – не замечал. Все как везде. Да, все понимают непростую политическую обстановку, но проблемы во взаимоотношениях государств не распространяются на простых людей.

У меня контракт с «Кубанью» до конца сезона, пока раздумываю, что будет дальше. Надеюсь, на мой выбор не повлияют последние события. И власти Украины не помешают моей карьере», – приводит «Советский спорт» слова Гая.

35-летний Гай – 6-кратный чемпион Украины в составе «Шахтера», обладатель Кубка УЕФА.

«Кубань» идет на 11-м месте в ФНЛ.

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