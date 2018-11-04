Чертаново
    -
    15:00
    04.11.18
    Arena Chertanovo
    Зенит-2
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 20
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      Онлайн
      Чертаново - Зенит-2
      Чемпионат России. ФНЛ - 4 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Чертаново – Зенит-2 на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Осинькин или Олександр Горшков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чертаново и Зенит-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чертаново и Зенит-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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