Нижний Новгород
Завершено
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1
-
0
0
14:00
18.11.18
Стадион Нижний Новгород
Тамбов
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 23
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Нижний Новгород
    • Тамбов
    • Игнатович
      27'
    Перед матчем

    Онлайн
    Нижний Новгород - Тамбов
    Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2018

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Нижний Новгород – Тамбов на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Черышев или Марат Искаков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нижний Новгород и Тамбов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Нижний Новгород и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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