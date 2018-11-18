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Нижний Новгород - Тамбов

Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Нижний Новгород – Тамбов на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Черышев или Марат Искаков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нижний Новгород и Тамбов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нижний Новгород и Тамбов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

