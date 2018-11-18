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- 2-ой тайм
- Макаренко73'
- 1-ый тайм
- Казанков22'
- Свежов3'
Перед матчем
Онлайн
Сибирь - СКА-Хабаровск
Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2018
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Сибирь – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Кирсанов или Вадим Евсеев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сибирь и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сибирь и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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