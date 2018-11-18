Факел
2-ой тайм
3
-
2
17:00
18.11.18
Центральный стадион
Авангард
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 23
КалендарьТаблица
  • 1-ый тайм
  • Факел
  • Авангард
  • Дашаев
    38'
  • Лебеденко
    34'
  • Батютин
    31'
  • Цвейба
    12'
  • Афанасьев
    10'
Перед матчем

Онлайн
Факел - Авангард Курск
Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Факел – Авангард на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Волгин или Игорь Беляев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Факел и Авангард и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Факел и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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