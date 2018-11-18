Химки
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    1
    14:00
    18.11.18
    Родина
    Сочи
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 23
      КалендарьТаблица
      • 1-ый тайм
      • Химки
      • Сочи
      • Горбунов
        41'
      Перед матчем

      Онлайн
      Химки - Сочи
      Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Химки – Сочи на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Шалимов или Александр Точилин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Химки и Сочи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Химки и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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