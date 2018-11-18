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- 1-ый тайм
- Таранов21'
- Киреев8'
- Киреев7'
- Петров5'
Перед матчем
Онлайн
Краснодар-2 - Мордовия
Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2018
Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Краснодар-2 – Мордовия на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Aleksandr Nagorny или Марат Мустафин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар-2 и Мордовия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Краснодар-2 и Мордовия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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