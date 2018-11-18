Спартак-2
Завершено
0
1
-
4
0
14:00
18.11.18
Стадион академии Спартак
Шинник
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 23
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Спартак-2
  • Шинник
  • Tiub
    75'
  • 1-ый тайм
  • Спартак-2
  • Шинник
  • Булия
    45'
  • Самодин
    28'
  • Нарылков
    22'
  • Самодин
    11'
Перед матчем

Онлайн
Спартак-2 - Шинник
Чемпионат России. ФНЛ - 18 ноября 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Спартак-2 – Шинник на Eurosport.ru! 18 ноября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Виктор Булатов или Александр Побегалов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак-2 и Шинник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Спартак-2 и Шинник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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