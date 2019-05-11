Армавир
    Завершено
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    -
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    17:00
    11.05.19
    Yunost
    Сибирь
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Армавир
    • Сибирь
    • Safronov
      46'
    Перед матчем

    Онлайн
    Армавир - Сибирь
    Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Армавир – Сибирь на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Арсен Папикян или Игорь Чугайнов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Армавир и Сибирь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Армавир и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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