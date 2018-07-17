Онлайн

Тюмень - Балтика

Чемпионат России. ФНЛ - 17 июля 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Тюмень – Балтика на Eurosport.ru! 17 июля 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Goran Aleksic или Валерий Непомнящий? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тюмень и Балтика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тюмень и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

