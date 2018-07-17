Авангард
    -
    18:30
    17.07.18
    Трудовые резервы
    Шинник
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 1
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Авангард Курск - Шинник
      Чемпионат России. ФНЛ - 17 июля 2018

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Авангард – Шинник на Eurosport.ru! 17 июля 2018 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Игорь Беляев или Александр Побегалов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Авангард и Шинник и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Авангард и Шинник, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0