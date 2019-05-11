Ротор
Завершено
0
2
-
1
0
13:00
11.05.19
Волгоград Арена
Тюмень
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Ротор
  • Тюмень
  • Пискунов
    74'
  • 1-ый тайм
  • Ротор
  • Тюмень
  • Султонов (P)
    39'
  • Шакуро
    31'
Перед матчем

Онлайн
Ротор - Тюмень
Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Ротор – Тюмень на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Igor Menshchikov или Горан Алексич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Тюмень и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ротор и Тюмень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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