Нижний Новгород
Завершено
0
3
-
0
0
15:00
11.05.19
Стадион Нижний Новгород
Краснодар-2
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Нижний Новгород
    • Краснодар-2
    • Скворцов
      90'
    • Салугин
      51'
    • 1-ый тайм
    • Нижний Новгород
    • Краснодар-2
    • Сапета
      24'
    Перед матчем

    Онлайн
    Нижний Новгород - Краснодар-2
    Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Нижний Новгород – Краснодар-2 на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Черышев или Aleksandr Nagorny? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нижний Новгород и Краснодар-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Нижний Новгород и Краснодар-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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