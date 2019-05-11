Зенит-2
Завершено
0
3
-
1
0
14:00
11.05.19
Малая арена Петровского
Мордовия
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Зенит-2
  • Мордовия
  • Соболев
    84'
  • Иванов
    80'
  • Prokhin
    78'
  • Маркин
    71'
Перед матчем

Онлайн
Зенит-2 - Мордовия
Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Зенит-2 – Мордовия на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Владислав Радимов или Марат Мустафин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зенит-2 и Мордовия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Зенит-2 и Мордовия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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