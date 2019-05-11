Шинник
Завершено
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1
-
0
0
15:00
11.05.19
Шинник
Томь
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Шинник
    • Томь
    • Низамутдинов
      6'
    Перед матчем

    Онлайн
    Шинник - Томь
    Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Шинник – Томь на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Александр Побегалов или Василий Баскаков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шинник и Томь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Шинник и Томь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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