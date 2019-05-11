Балтика
Завершено
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1
-
0
0
19:00
11.05.19
Калининград Арена
СКА-Хабаровск
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Балтика
    • СКА-Хабаровск
    • Кузьмичев
      1'
    Перед матчем

    Онлайн
    Балтика - СКА-Хабаровск
    Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Балтика – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Evgeniy Kaleshin или Алексей Поддубский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Балтика и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Балтика и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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