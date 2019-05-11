Факел
Завершено
1
1
-
1
0
18:00
11.05.19
Центральный стадион
Чертаново
Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Факел
  • Чертаново
  • Бирюков
    90'
  • Молодцов
    46'
  • 1-ый тайм
  • Факел
  • Чертаново
  • Цыпченко
    14'
Перед матчем

Онлайн
Факел - Чертаново
Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Факел – Чертаново на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, sergey bulatov или Игорь Осинькин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Факел и Чертаново и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Факел и Чертаново, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0