Луч-Энергия
Завершено
0
2
-
0
0
10:00
11.05.19
Динамо
Спартак-2
    Чемпионат России. ФНЛ • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Луч-Энергия
    • Спартак-2
    • Визнович
      74'
    • Гордиенко
      53'
    Перед матчем

    Онлайн
    Луч-Энергия - Спартак-2
    Чемпионат России. ФНЛ - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Луч-Энергия – Спартак-2 на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Рустем Хузин или Виктор Булатов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Луч-Энергия и Спартак-2 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Луч-Энергия и Спартак-2, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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