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Ротор - Нижний Новгород

Чемпионат России. ФНЛ - 23 сентября 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Ротор – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роберт Евдокимов или Дмитрий Черышев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ротор и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ротор и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

