Тюмень
    -
    17:00
    19.09.18
    Геолог
    Сочи
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 12
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      Тюмень - Сочи
      Чемпионат России. ФНЛ - 19 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Тюмень – Сочи на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Goran Aleksic или Александр Точилин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тюмень и Сочи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тюмень и Сочи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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