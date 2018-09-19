Онлайн

Шинник - СКА-Хабаровск

Чемпионат России. ФНЛ - 19 сентября 2018

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Шинник – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Александр Побегалов или Сергей Передня? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шинник и СКА-Хабаровск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Шинник и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

