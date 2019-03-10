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Химки - Сибирь

Чемпионат России. ФНЛ - 10 марта 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Химки – Сибирь на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Игорь Шалимов или Игорь Чугайнов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Химки и Сибирь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Химки и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

