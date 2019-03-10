Шинник
    -
    14:00
    10.03.19
    Шинник
    Балтика
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 26
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Шинник - Балтика
      Чемпионат России. ФНЛ - 10 марта 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Шинник – Балтика на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Побегалов или Игорь Ледяхов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шинник и Балтика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шинник и Балтика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0