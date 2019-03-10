Факел
    -
    16:00
    10.03.19
    Центральный стадион
    Ротор
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 26
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      Факел - Ротор
      Чемпионат России. ФНЛ - 10 марта 2019

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Факел – Ротор на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Sergey Vasilievich Volgin или Igor Anatolyevich Menshchikov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Факел и Ротор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Факел и Ротор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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