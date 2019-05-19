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Луч-Энергия - Факел

Чемпионат России. ФНЛ - 19 мая 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Луч-Энергия – Факел на Eurosport.ru! 19 мая 2019 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Рустем Хузин или Sergey Bulatov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Луч-Энергия и Факел и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Луч-Энергия и Факел, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

