Онлайн

СКА-Хабаровск - Нижний Новгород

Чемпионат России. ФНЛ - 19 мая 2019

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Нижний Новгород на Eurosport.ru! 19 мая 2019 года в 10:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Алексей Поддубский или Дмитрий Черышев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СКА-Хабаровск и Нижний Новгород и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются СКА-Хабаровск и Нижний Новгород, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

