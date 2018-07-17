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В Саранске на футбол пришли 26,5 тысяч зрителей. Эй, люди, это же ФНЛ, а не ЧМ

В Саранске на футбол пришли 26,5 тысяч зрителей. Эй, люди, это же ФНЛ, а не ЧМ
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Болельщики пошли на футбол и после большого турнира.

«Мордовия» открыла сезон ФНЛ-2018/19 на построенной к чемпионату мира арене. Первый матч с «Нижним Новгородом» собрал 26,5 тысяч человек.

Трибуны «Мордовия Арены» во время игры заполнились больше, чем наполовину, чему свидетельствуют многочисленные фотографии болельщиков в инстаграме. Приличное число зрителей собралось на стадионе еще во время разминки:

Активнее люди шли на нижние сектора стадиона.

  • Саранск принимал 4 игры группового этапа ЧМ: зрители увидели команды Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Туниса и Панамы.
  • «Мордовия Арена» вмещает 44 149 человек.
  • Матч завершился со счетом 2:2.

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