«Судья – безбожник!» Защитник «Томи» обиделся на запрет играть с православной нитью

Защитник «Томи» Дмитрий Тихий рассказал о конфликте с главным судьей матча ФНЛ против «Луча» Игорем Низовцевым.

«Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?!

А тут Низовцев сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!». Хотя все играют с такими и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, сам Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно?

Инспектор, узнав об этом, удивился, сказал: да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается. Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

А по судейству – вы смотрели игру? Тогда, думаю, все видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной – а фолы в нашу сторону», – цитирует Тихого Sports.ru.

Матч завершился вничью – 2:2.

Томский клуб продолжает возглавлять таблицу ФНЛ, но по потерянным очкам уступает один балл «Тамбову».

(Фото: сайт ФК «Томь»).

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