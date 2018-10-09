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«Ротор» вошел в десятку самых посещаемых клубов вторых лиг Европы. В топ-25 еще две русские команды
ЧМ-2018 приносит плоды.
Волгоградский «Ротор» вошел в десятку самых посещаемых клубов вторых дивизионов Европы сезона-2018/19.
Клуб с берегов Волги занял девятое место с посещаемостью 26 975 зрителей. В топ-25 вошли еще два русских клуба: «Нижний Новгород» (14-е место, 23 829) и «Мордовия» (24-е место, 20 653).
- Среди клубов элитных дивизионов Европы 19-е место занимает «Зенит».
- В Топ-100 вошли еще три клуба из России: «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».
(Фото: официальный сайт «Ротора»)
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