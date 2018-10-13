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«Томь» – результат за бесплатно». Томичи вышли на матч ФНЛ на 6 минут позже в знак протеста

«Томь» – результат за бесплатно». Томичи вышли на матч ФНЛ на 6 минут позже в знак протеста
Eurosport

51 мин. назад

Денег нет, но вы держитесь.

Футболисты «Томи» выразили протест многомесячным задержкам по зарплате перед матчем ФНЛ-2018/19 против Сочи».

Игроки вышли на поле на шесть минут позже запланированного времени в футболках с надписью «Томь» – результат за бесплатно». Персонал клуба не получает деньги четвертый месяц, сообщает VTomske.

  • Несмотря на проблемы, «Томь» домашний матч выиграла со счетом 1:0.
  • Томский клуб лидирует в таблице ФНЛ с 34 очками после 16 игр. По потерянным очкам с ними может сравняться «Тамбов», имеющий игру в запасе.
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