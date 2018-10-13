«Томь» – результат за бесплатно». Томичи вышли на матч ФНЛ на 6 минут позже в знак протеста

Футболисты «Томи» выразили протест многомесячным задержкам по зарплате перед матчем ФНЛ-2018/19 против Сочи».

Игроки вышли на поле на шесть минут позже запланированного времени в футболках с надписью «Томь» – результат за бесплатно». Персонал клуба не получает деньги четвертый месяц, сообщает VTomske.