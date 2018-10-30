Мистика в ФНЛ: игрок «Волгаря» спустя 7 лет забил такой же гол на той же минуте тому же сопернику
Даже ворота те же.
Защитник астраханского «Волгаря» Роман Локтионов принес победу в матче второго дивизиона ПФЛ против владикавказского «Спартака».
Футболист шикарно исполнил штрафной, но его гол примечателен с куда более мистической точки зрения. Семь лет назад на той же самой минуте и в те же ворота Роман точно такой же базукой забивал владикавказцам.
- Локтионов в пяти матчах настрелял уже четыре мяча.
- «Волгарь» идет третьим в зоне «Юг», отставая от «Урожая» на 6 очков.
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