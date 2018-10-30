Instagram

Мистика в ФНЛ: игрок «Волгаря» спустя 7 лет забил такой же гол на той же минуте тому же сопернику

Мистика в ФНЛ: игрок «Волгаря» спустя 7 лет забил такой же гол на той же минуте тому же сопернику
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Даже ворота те же.

Защитник астраханского «Волгаря» Роман Локтионов принес победу в матче второго дивизиона ПФЛ против владикавказского «Спартака».

Футболист шикарно исполнил штрафной, но его гол примечателен с куда более мистической точки зрения. Семь лет назад на той же самой минуте и в те же ворота Роман точно такой же базукой забивал владикавказцам.

  • Локтионов в пяти матчах настрелял уже четыре мяча.
  • «Волгарь» идет третьим в зоне «Юг», отставая от «Урожая» на 6 очков.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат России. ФНЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Без Радулова «Даллас» не совладал с кризисным «Детройтом»

02:27
Популярные видео
Вилья очень трудовым голом завершил регулярный чемпионат MLS
2 209 просмотров18 ч
В Грайса вселился Гашек, и тот грандиозными сэйвами остановил «Каролину»
 904 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться