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14-летний Пиняев, которого дважды приглашал на стажировку «МЮ», попал в основную команду «Чертаново»

14-летний Пиняев, которого дважды приглашал на стажировку «МЮ», попал в основную команду «Чертаново»
Eurosport

1 час назад

Карьера московского Месси складывается успешно.

Во вторник клуб ФНЛ «Чертаново» зарегистрировал 14-летнего нападающего московской Академии Сергея Пиняева как футболиста основного состава.

Пресс-релиз на официальном сайте «Чертаново» сообщает, что в сезоне-2018/19 Пиняев сможет играть как за «Чертаново» в ФНЛ, так и за «Чертаново-2» в ПФЛ.

Пиняев – тот самый футболист, которого дважды приглашал к себе на стажировку «Манчестер Юнайтед».

  • 3 марта Сергей, возможно, дебютирует за основной состав в официальном матче ФНЛ против хабаровского СКА.
  • «Чертаново» занимает 4 строчку в таблице первенства.

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