Один из футболистов ФНЛ подозревается в употреблении допинга.

О возможности нарушения сообщается на официальном сайте РФС. «Российский футбольный союз получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ. Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА», – говорится в заявлении.

Sports.ru сообщает, что дело открыто в отношении 24-летнего полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробова. Он сдал положительную допинг-пробу в конце апреля после игры с «Чертаново» и 20 мая не полетел на игру против «Сибири».

С 2016-го по 2018 год Коробов выступал за «Урал» в Премьер-лиге.

За тур до конца «Авангард» идет на восьмом месте в ФНЛ.

Глава РУСАДА: «Допинг – это проблема России, а не борьба Востока и Запада»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android