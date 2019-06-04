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Игнашевич возглавил «Торпедо»

Игнашевич возглавил «Торпедо»
Eurosport

1 час назад

Сергею сходу доверили управлять командой из ФНЛ.

Бывший защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич назначен главным тренером «Торпедо».

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В сезоне-2018/19 Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

  • Игнашевич – воспитанник «Торпедо», в Премьер-лиге выступал за самарские «Крылья Советов», московские «Локомотив» и ЦСКА.
  • В составе сборной России Игнашевич стал бронзовым призером Евро-2008. Всего защитник провел за национальную команду 127 матчей, в которых забил 8 голов.
  • В сезоне-2019/20 «Торпедо» выступит в ФНЛ.

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